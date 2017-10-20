ГФС взыскала с Яндекса 5 миллионов налогового долга

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы взыскал с компании "Яндекс" 5,4 миллиона гривен налогового долга.

Об этом сообщается на странице Офиса крупных налогоплательщиков ГФС в Facebook.

"ООО „Яндекс Украина" более 90 дней не уплачивало самостоятельно задекларированные денежные обязательства, что стало причиной возникновения налогового долга по налогу на прибыль предприятий за первый квартал 2017 года и долга по НДС на общую сумму 5,4 млн грн", — отмечается в сообщении.

В связи с этим ГФС приняла решение о взыскании долга со счетов данного налогоплательщика.

В банки, обслуживающие "Яндекс Украина", были направлены соответствующие поручения, и налоговый долг был взыскан.

С начала нынешнего года Офис крупных налогоплательщиков ГФС взыскал в порядке погашения налогового долга 246 млн грн с различных предприятий, в том числе в сентябре — 13,7 млн грн.

Напомним, ранее суд арестовал изъятые в офисе компании "Яндекс.Украина" в Одессе 185 ноутбуков и 36 системных блоков.

СБУ подозревает менеджмент "Яндекс.Украина" в передаче спецслужбам России персональных данных украинцев.

Напомним, 17 мая вступил в силу указ президента Петра Порошенко о блокировании в интернете Яндекса и российских социальных сетей.

Экономическая правда