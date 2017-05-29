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СБУ проводить обшуки в офісах "Яндекс Україна"

Понеділок, 29 травня 2017, 13:03

СБУ проводить обшук в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" за статтею "Державна зрада".

Про це повідомляє MarketingChallenge, з посиланням на прес-секретаря служби безпеки України Олену Гітлянську, яка підтвердила цю інформацію.

За словами Гітлянської обшук проводиться на підставі статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада.

Вплив статті поширюється на загрозу інформаційній безпеці країни. Винним за цією статтею загрожує позбавлення волі строком на 12-15 років з конфіскацією майна.

"У наших офісах в Києві та Одесі зараз знаходяться представники Служби безпеки України. Інформацією про причини сьогоднішніх дій СБУ ми поки не володіємо ", - повідомили в прес-службі компанії Яндекс.

"До наших офісів вже виїхали адвокати. У рамках правових процедур ми готові надати органам необхідну інформацію", - додали в прес-службі.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс".

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