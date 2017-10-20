Проект бюджета: Харьков недополучит 2 миллиарда, Днепр - 724 миллиона

Каждый город и каждый гражданин понесут дополнительные расходы в случае рецентрализации согласно правительственному законопроекту №7000.

Об этом говорится в колонке народного депутата фракции "Сапомоміч" Татьяны Остриковой "Ре-централизация на марше: как правительство грабит города Украины".

Расходы, которые были перенесенные правительством с расходной части госбюджета к статьям расходов местных бюджетов, следующие:

8 млрд грн - общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги, которую так же перебросили на местные бюджеты.

7 млрд грн органы местного самоуправления должны дополнительно потратить на оплату льгот на жилищно-коммунальные услуги соответствующим категориям граждан.

7 млрд грн - недофинансирование медицинской субвенции.

4,5 млрд грн - недофинансирование образовательной субвенции этого года.

2,8 млрд грн - задолженность по заработной плате медицинским работникам.

2,5 млрд грн местные бюджеты отдадут на компенсацию перевозчикам льготного проезда отдельных категорий граждан.

Количество дополнительных расходов, с которой столкнется каждый из городов отличается. Так, например, Харькову придется дополнительно найти почти 2 миллиарда, а Житомира 311 миллионов гривен.

Подробнее читайте в колонке: "Ре-централизация на марше: как правительство грабит города Украины".