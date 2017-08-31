Фонд держмайна продав акції "ДТЕК Дніпроенерго"

Фонд держмайна на аукціоні 31 серпня реалізував блокуючий пакет акцій (25%) ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" за стартовою ціною 728,236 мільйона гривень.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФДМУ.

Всього продано 1,492 млн акцій за ціною 488,14 грн за шт.

Незважаючи на те, що на купівлю цінних паперів претендували двоє учасників, заявки від другого не надійшли.

Торги проходили на фондовій біржі "ПФТС".

Ім'я покупця не уточнюється.

Як повідомлялося, раніше ФДМУ анонсував на середину серпня проведення аукціонів із продажу 25% державних пакетів акцій 8 енергокомпаній: "Одесаобленерго", "Донецькобленерго", "Донбасенерго", "Сумиобленерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Західенерго" і "Київенерго".

16 серпня було продано 25% акцій "ДТЕК Донецькобленерго", а 18 серпня - 25% акцій "Київенерго" і "ДТЕК Західенерго".

Всі ці активи викупила компанія Ornex, яка входить до складу керуючої активами Рината Ахметова групи "Систем Кепітал Менеджмент".

Підконтрольна СКМ компанія ДТЕК, згідно з річним звітом за 2016 рік, володіла більш як 72% акцій "ДТЕК Західенерго", більш як 72% акцій "Київенерго" і понад 71% акцій "ДТЕК Донецькобленерго".

Детальніше про приватизацію читайте в статті: Національна лотерея: як Ахметов і "друзі Порошенка" розігрують енергетику

Економічна правда