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В Приватбанке рассказали, продадут ли "Буковель"

Четверг, 19 октября 2017, 19:40 — Александр Колесниченко
 

Решение о продаже непрофильных активов Приватбанка примет Наблюдательный совет после оценки имущества.

Об этом сообщил ЭП пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

"На текущий момент проводится комплекс мероприятий по проведению переоценки объектов недвижимости и движимого имущества (предметов залога по лизинговым и кредитным соглашениям, а также объектов недвижимости, переданных на баланс банка как залогодержателя)", - заявил представитель госбанка.

"По итогам данных процедур будет установлена ​​справедливая стоимость этих активов и по решению Наблюдательного Совета будет принято решение о дальнейших действиях в отношении этих активов: реализации или другие формы и способы получения дохода/денежного возмещения", - сообщил Серга.

Горнолыжный комплекс "Буковель" был принят на баланс Приватбанка во время национализации.

Напомним, заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Приватбанк должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт "Буковель", здание телеканала "1+1" в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.

Как сообщалось, 10 августа директор НАБУ Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.

Как известно, по словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

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Александр Колесниченко, ЭП

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