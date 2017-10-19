"Укртелеком" Ахметова вернули в госсобственность. Готовится аппеляция

Хозяйственный суд Киева решил разорвать заключенный по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи 92,79% с "ЕСУ", ответчик уже заявил о намерении подать апелляцию на это решение.

Об этом говорится в пресс-релизе компании ЕСУ.

"ЕСУ" не согласен с решением суда первой инстанции и продолжит защиту права собственности на акции "Укртелекома" в апелляционном суде", – сообщили в компании.

В "ЕСУ" подчеркнули, что решение суда первой инстанции не повлияет на операционную работу "Укртелекома", в частности, будет продолжена масштабная модернизация компании в партнерстве с China Development Bank.

"Учитывая характер претензий ФГИ и их связь с действиями предыдущих владельцев "Укртелекома", "ЕСУ" считает необходимым достижение разумного компромисса по выполнению приватизационных обязательств", – отметили в компании.

Напомним, Фонд госимущества в мае 2011 года продал 92,79% акций Укртелекома украинской "дочке" австрийской компании EPIC - фирме ЕСУ - за 10,5 млрд гривен.

Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ Рината Ахметова. Бизнесмен стал владельцем компании опосредованно.

Он приобрел у EPIC 100% акций компании UА Тelecominvest Limited, которой принадлежат корпоративные права украинского ООО "ЕСУ".

Последняя компания является непосредственным собственником Укртелекома, контролируя почти 93% акций компании.

Как сообщалось, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк требуют через суд взыскать долги с ЕСУ в размере 1,1 миллиарда гривен и 2,83 миллиарда гривен соответственно.

Укрэксимбанк купил облигации ЕСУ номиналом 2,24 млрд гривен в апреле 2013 года. В марте 2017 ЕСУ должна была погасить облигации, однако этого не сделала.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что компания "Укртелеком" была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.

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Экономическая правда