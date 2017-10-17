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Импорт из РФ увеличился на 37,2%

Вторник, 17 октября 2017, 18:30

Импорт товаров из РФ а январь-август увеличился на 37,2%, до 4,204 млрд долларов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию вырос на 17,7% – до 2,620 млрд долларов, импорта товаров из РФ – на 37,2%, до 4,204 млрд долларов.

Объем экспорта товаров в страны Европейского союза вырос на 27,9% – до 11,002 млрд долларов, импорта товаров из стран ЕС - на 22,8%, до 13,047 млрд долларов.

Напомним, дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-август составил 3,279 миллиарда долларов, что в 2,3 раза выше дефицита за аналогичный период прошлого года - 1,448 миллиарда долларов.

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импорт РФ
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