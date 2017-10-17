Дефіцит зовнішньої торгівлі в Україні зріс в 2,3 рази

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-серпень становив 3,279 мільярда доларів, що в 2,3 рази вище дефіциту за аналогічний період минулого року - 1,448 мільярда доларів.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Експорт товарів з України за вказаний період в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зріс на 21,1% - до 27,512 млрд доларів, імпорт - на 27,4%, до 30,791 млрд доларів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,89, в той час як за січень-серпень 2016 року - 0,94. Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 219 країн світу.

Нагадаємо, що у підсумках 2016 року позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 337,3 млн доларів.