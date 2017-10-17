Власти не должны думать о выборах – замглавы МВФ

Властям Украины важно сосредоточить усилия на продвижении вперед в рамках плана реформ, еще не время думать о выборах.

Об этом заявил первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда Дэвид Липтон в интервью "Интерфакс-Украина".

"Украине, прежде всего, важно следовать плану реформ и достичь соглашения с нами относительно очередного пересмотра… Главное сейчас - сможет ли Украина укрепить стабилизацию и перейти к экономическому росту, который позволит стране решить ее проблемы. Это наиболее важный вопрос, еще не время думать о выборах", - сказал Липтон.

"Европейский союз намерен предоставить финансовую помощь, если политический климат в стране будет удовлетворительным, Европейский банк реконструкции и развития имеет ряд проектов, которые могли бы привлечь новые средства в Украину. Есть также много других финансовых ресурсов, которые могут быть доступны Украине, не говоря уже о результатах более сильной экономической деятельности", - добавил замглавы МВФ.

Он также добавил, что МВФ еще не определился с датой прибытия миссии в Киев.

"Мы не обсуждали дату прибытия миссии (с украинской делегацией - ред). Скорее, мы были сосредоточены на обсуждении дальнейших шагов, необходимых для того, чтобы Украина могла продвинуться вперед в выполнении программы", - сказал Липтон.

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