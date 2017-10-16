Данилюк назвал главных “врагов” роста экономики

Украина пока не вышла из-под влияния глобальных трендов – низкой производительности труда и некачественного образования, – напрямую влияющих на темпы роста национальной экономики.

Об этом сказал министр финансов Александр Данилюк по результатам встреч в МВФ и Всемирном банке, сообщает "Укринформ".

"Низкая производительность труда - это одна из наиболее глубинных и серьезных проблем, которая мешает развитию экономики во многих странах. В частности, в Украине это - одна из наибольших проблем", - отметил министр.

Он подчеркнул, что в Украине отмечается "чрезвычайно низкая производительность труда", и над этим нужно работать, нужно привлекать инвестиции.

"Без повышения производительности мы можем только мечтать о росте нашей экономики", - отметил Данилюк.

В то же время руководитель Минфина обратил внимание на другую проблему - низкое качество образования.

"Я был удивлен, (что) ключевой вопрос на встречах (в Вашингтоне - ред.) - а я был, в частности, на заседании комитета по развитию - это низкое качество образования. Все страны увеличивают финансирование, и кстати мы - не исключение, но мы не решаем вопроса качества образования", - отметил он.

Министр финансов подчеркнул, что эта проблема тревожит многих, поскольку "качественное образование - это инвестиции в людей" и, в свою очередь, в экономический рост страны.

Как сообщалось, в проекте бюджета образования и науки на 2018 год предлагается сократить расходы на социальные и академические стипендии для студентов.

В то же время, в проекте бюджета образования и науки на 2018 год предусмотрено выделение 7,36 млрд гривен на расходы, связанные с исследованиями.