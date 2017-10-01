Кабмин предлагает выделить на науку 7,3 миллиарда гривен

В подготовленном правительством проекте бюджета образования и науки на 2018 год предусмотрено выделение 7,36 млрд гривен на расходы, связанные с исследованиями.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Руководитель отдела анализа образовательной политки аналитического цента CEDOS Егор Стадный и аналитик CEDOS Ирина Когут.

Отмечается, что средства на исследования распределены между 28 распорядителями.

"Львиная доля этих средств направляется в НАН, МОН и отраслевые академии. По сравнению с прошлым годом, все академии кроме художественных, должны получить больше финансирования. Расходы НАН вырастут на 30% и достигнут 3,5 млрд грн. Важно, что отдельной строкой закреплены 500 млн грн для тех подразделений НАН, которые успешно пройдут новую аттестацию", - говорится в статье.

Помимо этого, планируется увеличение расходов на исследования в системе МОН. Увеличены расходы на исследования, проводимые вузами (с 621 до 698 млн грн), кроме того, увеличен взнос за участие в программе "Горизонт–2020" (с 208 до 232 млн грн) и финансирование для Антарктической станции "Академик Вернадский" (с 58,9 до 72,4 млн грн).

В то же время, более 355 млн грн распылены между 20 различными ведомствами и министерствами на оплату прикладных исследований и научных экспертиз, а также на подготовку аспирантов и докторантов.

Как сообщалось, в проекте бюджета образования и науки на 2018 год предлагается сократить расходы на социальные и академические стипендии для студентов.