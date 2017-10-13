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OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Пятница, 13 октября 2017, 21:00

О ценах, налогах и Омеляне.

О ценах. Гройсман объяснил, почему в Украине выросли цены на продукты.

Об Омеляне. НАБУ расследует незаконное обогащение Омеляна. Сам министр заявляет, что с его стороны нет никаких нарушений и анонсировал запуск семи новых авиарейсов в Европу.

О налогах. Стало известно, кто заплатил больше всего налогов в бюджет и Roshen, например, заплатила чуть больше налогов, чем футбольный клуб Ахметова.

Не только о футбольном клубе. "Метинвест" Ахметова может уйти с рынка ЕС.

Об инфляции. Нацбанк ожидает замедления инфляции к концу года.

Об НБУ. Нацбанк запретил операции с деньгами РФ с изображением Крыма.

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