Нацкомиссия снизила тарифы "Киевэнерго" на горячую воду и отопление

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф энергогенерирующей компании "Киевэнерго" на централизованное горячее водоснабжение для населения на 4,5% и на 2% снизила тариф на отопление.

Соответствующие решение комиссия приняла на заседании 12 октября.

Согласно решению, тарифы для "Киевэнерго" на услугу по централизованному снабжению населения горячей водой установлены на уровне 80,62 грн за куб. м с полотенцесушителем и 74,53 грн за куб. м без полотенцесушителя (с учетом НДС).

Также комиссия установила для "Киевэнерго" тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1385,83 грн за Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета (с учетом НДС).

Напомним, в июле тариф ПАО "Киевэнерго" на поставку горячей воды повышен на 1,6%, а на отопление – снижен на 0,2%.

Как известно, 18 августа Фонд государственного имущества продал государственный пакет акций в размере 25% энергокомпании "Киевэнерго" за 759,633 миллиона гривен компании Ornex, принадлежащей корпорации СКМ Рината Ахметова.

К проведению аукциона акции "Киевэнерго" были разделены на четыре пакета: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нидерланды), 25% у DTEK Holdings Limited (Кипр), 18,3% у ООО "ДТЭК Энерго" (Украина), и 25% у Фонда государственного имущества.

Таким образом структуры олигарха Рината Ахметова контролировали 72,3% акций компании. Сейчас они контролируют 97,3% акций "Киевэнерго".

Напомним, с апреля 2016 года в Украине в цене электроэнергии действует цена угля по формуле "Роттердам + доставка морем + перевалка в порту". Это привело к стремительному росту тарифов для ТЭС.

75% тепловой генерации принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, гораздо меньше производят государственное "Центрэнерго" и "Донбассэнерго", которое связывают с Александром Януковичем.

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU.

Совладельцем ICU был экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭ Дмитрий Вовк.

В апреле НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ из-за так называемой формулы "Роттердам +".

Экономическая правда