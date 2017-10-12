Руководители Минфина, Минэкономики и НБУ едут на переговоры с МВФ

Официальная делегация Украины в составе руководства Нацбанка, Министерства финансов и Минэкономики отбыли в Вашингтон для участия в ежегодном собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Об этом сообщается на странице Нацбанка в Facebook.

"И.о. главы НБУ Яков Смолий и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отбыли в г. Вашингтон (США) для участия в Ежегодном собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка", - сообщила пресс-служба.

"В состав официальной делегации Украины также вошли министр финансов Александр Данилюк, заместитель министра финансов Юрий Буца, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе визита, в частности, запланировано участие в официальной программе Ежегодных сборов МВФ.

Кроме того, и.о. главы Национального банка Яков Смолий проведет рабочие встречи с ведущими финансистами и экономистами мира, руководителями центральных банков, среди которых - первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон, глава Центробанка Швеции Стефан Ингвес, глава Центробанка Австрии Эвальд Новотны, вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис и другие.

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Экономическая правда