Государство Вануату начало продавать гражданство за биткоины

Островное государство Вануату, находящееся в Тихом океане на северо-востоке от Австралии, начало принимать биткоины в рамках программы по получения гражданства.

Об этом сообщает Ain.ua.

Чтобы получить паспорт этой республики, нужно уплатить 200 тысяч долларов. По курсу на момент написания новости — около 42 биткоинов.

Вануату входит в Содружество наций, а его паспорт позволяет путешествовать без визы в 116 стран, включая государства-члены ЕС и Великобританию. До внедрения безвизового режима с ЕС для украинцев паспорт Вануату имел значительно большую силу, однако теперь немного уступает украинскому (можно без визы в 120 стран).

Еще одно преимущество гражданства Вануату для иностранцев — островное государство не взимает налогов на прирост капитала или подоходного налога. Потенциальным гражданам не нужно жить на его территории или даже посещать его для получения гражданства.

"Криптовалюты в финансовых транзакциях продолжает окружать некая подозрительность, а некоторые опасаются, что они могут быть связаны с нежелательной деятельностью. На самом деле, все с точностью до наоборот: криптовалюта существует в качестве полностью отслеживаемой учетности, где видна вся история ее создания и транзакций. Поэтому наше новаторство в использовании биткоин-платежей приведет к дальнейшему усилению процессов по отслеживанию отмывания денег. К тому же, это дает невероятную гибкость в мире, где международные финансовые транзакции становятся все сложнее", — утверждает управляющий директор Vanuatu Information Centre Network Джеймс Харрис.

Помимо стандартных проверок предоставляемых данных, необходимых для получения гражданства Вануату, все биткоин-транзакции будут проводиться через австралийскую биржу — партнера программы. Они будут соответствовать всем требованиям австралийского финрегулятора.

Напомним, университет в Швейцарии начал принимать оплату за обучение в биткоинах