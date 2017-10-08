Университет в Швейцарии начал принимать оплату за обучение в биткоинах
Студенты швейцарского Университет прикладных наук, расположенного в Люцерне, теперь смогут оплатить учебу криптовалютой Bitcoin .
Об этом сообщает Insider.Pro.
Отмечается, что в университете активно изучается технология блокчейна, что и способствовало решению о приеме платежей в биткоинах
Процессинг будет осуществлять стартап Bitcoin Suisse AG. Именно они возьмут на себя риски, связанные с колебаниями курса криптовалюты. Платежи в биткоинах будут конвертироваться в валюту Швейцарии каждую неделю или ежедневно, при достижении порога в 10 тысяч швейцарских франков. Комиссия составит 1%.
Напомним, в Швеции строят крупнейшую ферму по добыче биткоинов.
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