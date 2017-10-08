Университет в Швейцарии начал принимать оплату за обучение в биткоинах

Студенты швейцарского Университет прикладных наук, расположенного в Люцерне, теперь смогут оплатить учебу криптовалютой Bitcoin .

Об этом сообщает Insider.Pro.

Отмечается, что в университете активно изучается технология блокчейна, что и способствовало решению о приеме платежей в биткоинах



Про­цес­синг будет осу­ществ­лять стар­тап Bitcoin Suisse AG. Имен­но они возь­мут на себя риски, свя­зан­ные с ко­ле­ба­ни­я­ми курса крип­то­ва­лю­ты. Пла­те­жи в бит­ко­и­нах будут кон­вер­ти­ро­вать­ся в ва­лю­ту Швей­ца­рии каж­дую неде­лю или еже­днев­но, при до­сти­же­нии по­ро­га в 10 тысяч швей­цар­ских фран­ков. Ко­мис­сия со­ста­вит 1%.

Напомним, в Швеции строят крупнейшую ферму по добыче биткоинов.