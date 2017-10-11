Кабмин утвердил план внедрения накопительной пенсионной системы

Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования на 2017-2018 годы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 11 октября.

Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", в первом квартале 2018 года планируется разработать и подать законопроект об определении размеров страховых взносов и базы начисления страхового взноса в систему накопительного пенсионного обеспечения, который должен определить правила и общие требования к программам обязательного и добровольного участия в накопительной пенсионной системе.

До конца 2017 года планируется разработать и внести в парламент законопроекты о критериях отбора негосударственных пенсионных фондов и создании условий для свободного движения капиталов и введении новых финансовых инструментов для инвестирования.

Кроме этого, разработают законопроекты об обеспечении прозрачности деятельности и отчетности субъектов системы накопительного пенсионного обеспечения; усовершенствовании требований к компаниям, которые управляют пенсионными активами; определении правил отбора и смены негосударственного пенсионного фонда, в котором учитываются взносы в накопительную пенсионную систему.

До апреля 2018 года в Верховную Раду планируется подать законопроекты о гарантировании прав участников накопительной пенсионной системы

Кроме того, до 2018 года планируется внести в парламент законопроект о перераспределении полномочий между Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в сфере регулирования деятельности субъектов негосударственного пенсионного обеспечения.

Это будет сделано в том числе с учетом необходимости введения надзора за деятельностью субъектов системы накопительного пенсионного обеспечения на основании оценки рисков.

Накопительный пенсионный фонд - это целевой внебюджетный фонд, на который поступают взносы застрахованных людей.

Взносы находятся на накопительных пенсионных счетах и инвестируются с целью получения дохода в пользу застрахованных.

Напомним, 11 октября в Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе.

Закон предусматривает, что положения о повышении пенсий применяются уже с 1 октября текущего года.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

С основными изменениями можно ознакомиться здесь.

Экономическая правда