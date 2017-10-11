Минэнерго обосновало неизменность цены на газ для населения

Министерство энергетики и угольной промышленности обнародовало новую формулу расчета цены на природный газ для населения, которая обосновывает неизменность цены до 1 апреля 2018 года.

Соответствующие изменения в постановление №187 от 22 марта 2017 года в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение Кабинета министров, передает пресс-служба министерства.

"Согласно предложенному Минэнергоугля расчету цена газа на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года составит 5223,06 грн без НДС, что всего на 5,6% больше текущей цены. Поскольку рассчитанная цена не превышает 10% текущей цены, нет оснований для ее пересмотра на отопительный сезон 2017-2018 года", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, министр финансов Александр Данилюк на переговорах с руководством МВФ намерен поднять вопрос формирования цены на газ для населения в соответствии с условиями Фонда для получения очередного займа.

Украинская сторона может предложить МВФ альтернативную формулу цены на газ и попытается убедить в этом представителей Фонда.

Напомним, согласно старой формуле, цена на газ должна вырасти до 5,815 тысяч гривен (без НДС) за тысячу кубометров, на 17,6%.

С учетом налогов, наценок поставщиков и транспортных расходов конечная цена для населения и коммунальщиков составит 8,032 тыс. грн при нынешнем тарифе в 6,937 тыс. грн за тысячу кубометров.

Однако в правительстве считают, что такая цена неприемлема из-за низкой платежеспособности населения.

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров № 187 от 22 марта текущего года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ЭП).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля. Вместо этого 26 сентября Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

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Экономическая правда