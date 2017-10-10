Китайцы будут достраивать украинские дороги за нерадивыми итальянцами

"Укравтодор" и китайская компания Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd подписали контракт относительно капитального ремонта участков автодороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, а также реализации части работ, не выполненных итальянской компанией Todini на участках дороги Киев-Харьков-Довжанский.

Об этом сообщает ЦТС.

В церемонии подписания договора приняли участие министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, и.о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак, представители компании-подрядчика, Международного банка реконструкции и развития (МБРР), а также представитель посольства КНР в Украине.

О том, что это первый случай, когда в рамках проектов дорожной отрасли в Украине, финансируемых за счет международных финансовых организаций (МФО), будет работать китайская компания, рассказала директор ГП "Укрдоривнест" Елена Криворучко.

В частности, она отметила: "Сегодня мы подписали два значительных контракта общей стоимостью более 90 млн долларов в рамках реализации "Второго проекта улучшения безопасности движения и состояния дорог", финансируемого за счет Международного банка реконструкции и развития. Это первый случай, когда китайская компания подписала контракт на капитальный ремонт дороги в Украине в рамках проекта, финансируемого за счет МФО. Надеемся, что финальное качество работ будет на достаточно высоком уровне, и все стороны смогут в полном объеме выполнить контрактные обязательства".

Напомним, в ноябре 2016 ГП "Укрдоринвест" расторг контракт с итальянской компанией - подрядчиком "Тодини Конструциони Дженерали С.П.А." из-за большого количества дефектов и серьезных ошибок, допущенных при ремонте трассы М-03 на участке Киев - Полтава.