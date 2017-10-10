Межбанк открылся снижением гривни
Вторник, 10 октября 2017, 11:08
10 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 26,57-26,6 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,57-26,6 гривни;
Евро - 31,26-31,3 гривни;
Российский рубль - 0,4572-0,4582 гривни.
Напомним, 9 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,48-26,51 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 октября на 18 копеек и установил его на уровне 26,55 гривни за доллар.
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