НБУ существенно укрепил официальный курс гривни
Понедельник, 9 октября 2017, 20:45
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 октября на 18 копеек и установил его на уровне 26,55 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,18 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5531 гривни.
Напомним, 9 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,48-26,51 гривни за доллар.
Экономическая правда
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