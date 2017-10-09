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НБУ существенно укрепил официальный курс гривни

Понедельник, 9 октября 2017, 20:45

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 октября на 18 копеек и установил его на уровне 26,55 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,18 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5531 гривни.

Напомним, 9 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,48-26,51 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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