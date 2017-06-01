IKEA підтвердила бажання зайти в Україну

Шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA дійсно планує вийти на український ринок.

Про це йдеться у відповіді IKEA на запит Громадського.

"Повідомляємо, що франшиза для України дійсно надана, але поки що в нас немає точної дати щодо відкриття торговельної мережі", - йдеться у повідомленні.

У компанії також не уточнили місто і конкретний торговий центр, де планують відкриття торгової мережі IKEA в Україні.

IKEA - транснаціональна корпорація, одна з найбільших у світі торговельних мереж із продажу меблів і товарів для дому. Заснована в Швеції, штаб-квартира розташована в Нідерландах.

Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація про можливість відкриття магазину IKEA в Україні.