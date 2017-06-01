IKEA підтвердила бажання зайти в Україну
Шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA дійсно планує вийти на український ринок.
Про це йдеться у відповіді IKEA на запит Громадського.
"Повідомляємо, що франшиза для України дійсно надана, але поки що в нас немає точної дати щодо відкриття торговельної мережі", - йдеться у повідомленні.
У компанії також не уточнили місто і конкретний торговий центр, де планують відкриття торгової мережі IKEA в Україні.
IKEA - транснаціональна корпорація, одна з найбільших у світі торговельних мереж із продажу меблів і товарів для дому. Заснована в Швеції, штаб-квартира розташована в Нідерландах.
Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація про можливість відкриття магазину IKEA в Україні.
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