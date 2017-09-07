OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события четверга, 7 сентября

О президенте. Президент Украины Петр Порошенко выступил перед депутатами Верховной Рады. Он ожидает, что в 2020 году рост экономики Украины ускорится до 4%, призвал парламент выполнять программу Международного валютного фонда, заявил о дальнейшей блокировке российских социальных сетей и призвал как можно скорее провести земельную реформу.

О "литовских номерах". Верховная Рада в ближайшие три месяца примет закон, запрещающий въезд незаконных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.

Об Укрпочте. Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа ПАО "Укрпочта".

О пенсионной реформе. Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения одобрил законопроект о пенсионной реформе ко второму чтению в парламенте.

О комунальной собственности. Прокуратура Киева подала иск в Хозяйственный суд столицы о возврате городу ранее принадлежащих ему 12,7% акций "Киевэнерго", 61% - "Киевгаза" и 67% - "Киевводоканала".

Текст дня

Не нашли крайнего: чем и когда закончится борьба с смс-спамом

Народные депутаты предлагают штрафовать мобильных операторов за рассылку смс-спама. Операторы перекладывают вину на предпринимателей и абонентов, но обещают вместе с регулятором решить проблему.