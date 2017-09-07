Рада запретит ввоз авто на еврономерах - депутат

Верховная Рада в ближайшие три месяца примет закон, запрещающий въезд незаконных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.

Об этом заявила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко в эфире 112 Украина.

"Уже работает рабочая группа, мы в ближайшее время закрываем границу для того, чтобы не продолжать эти транзитные передвижения, это накопление в Украине таких незаконных автомобилей. Я думаю месяц-два. Мы должны до ноября принять закон, который запретит въезжать, то есть мы прекращаем такое нашествие", - сказала Луценко.

По ее словам, будет создана рабочая группа, в которой за три месяца должен быть наработан компромиссный закон.

"О стоимости пошлины, о платежах, которые должны быть уплачены, о штрафных санкциях. И сейчас нарабатываются условия моратория на проверки, на драконовские методы, которые будто применяют", - заявила она.

"Какой-то определенный период моратория на такие драконовские меры будет сделан, но граница закроется и наработается компромиссный вариант растаможки этих автомобилей", - отметила представитель президента в парламенте.

Как известно, ранее ГФС сообщала, что в 2017 году в Украину ввезли 164 707 авто с иностранной регистрацией.

Утром 6 сентября владельцы автомобилей с европейскими номерами перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады.

В ГФС сообщили, что более 63,9 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно.

Рекомендуем почитать: 420 тысяч за еврономер: будут ли штрафовать всех "бляхаров"

Читайте также: Наказывать по-новому: ДФС хочет ужесточить штрафы за авто на "бляхах"

Экономическая правда