Американская компания может построить 10 тысяч вагонов в Украине

Мининфраструктуры совместно с "Укрзализныця" провели переговоры с американской компанией Greenbrier, которая заинтересована в сотрудничестве с УЗ и изучает возможность строительства 10 тысяч вагонов в Украине с "максимальной локализацией производства".

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что приход стратегических инвесторов даст Украине новое качество транспортной инфраструктуры и развитие экономики.

Замминистра Надежда Казначеева отметила, что появление Greenbrier на украинском рынке может стать важным шагом для развития железнодорожных перевозок и привлечет других иностранных инвесторов.

В ходе переговоров стороны договорились перейти к разработке потенциальной модели сотрудничества с участием Greenbrier, УЗ и международных финансовых институтов.

Напомним, американская компания планировала создать лизинговую компанию с УЗ, но потом отказалась от этой идеи.