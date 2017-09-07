Все разделы
Укр / Рус

Американская компания может построить 10 тысяч вагонов в Украине

Четверг, 7 сентября 2017, 16:45

Мининфраструктуры совместно с "Укрзализныця" провели переговоры с американской компанией Greenbrier, которая заинтересована в сотрудничестве с УЗ и изучает возможность строительства 10 тысяч вагонов в Украине с "максимальной локализацией производства".

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что приход стратегических инвесторов даст Украине новое качество транспортной инфраструктуры и развитие экономики.

Замминистра Надежда Казначеева отметила, что появление Greenbrier на украинском рынке может стать важным шагом для развития железнодорожных перевозок и привлечет других иностранных инвесторов.

В ходе переговоров стороны договорились перейти к разработке потенциальной модели сотрудничества с участием Greenbrier, УЗ и международных финансовых институтов.

Напомним, американская компания планировала создать лизинговую компанию с УЗ, но потом отказалась от этой идеи.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Укрзализныця вагоны Мининфраструктуры
Материалы по теме
"Укрзализныця" запускает продажи билетов онлайн на еще два поезда в Польшу 6 сентября 2017, 17:00
Генпрокуратура и СБУ проводят обыски в УЗ 5 сентября 2017, 15:05
У «Укрзализныци» заканчивается топливо 2 сентября 2017, 15:00
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте