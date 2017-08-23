Американская компания передумала создавать лизинговую компанию с УЗ
Проект создания лизинговой компании ПАО "Укрзализныця" совместно с американской The Greenbrier Companies пока не имеет развития.
Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил директор по экономике и финансам ПАО "Украинская железная дорога" Андрей Рязанцев.
"Это они, Greenbrier, рассматривали на территории Украины возможность создания (лизинговой компании - ред.)", - заявил он.
"Они по всему миру имеют, кажется, 200 тыс. вагонов и таким образом строят бизнес, предоставляя их в лизинг через инвестиционные фонды на различных территориях. Они с таким же вопросом смотрели и на украинский рынок, но без конкретики. Этот проект пока развития не имеет", - сказал Рязанцев.
Как сообщалось, в июле 2017 года тогдашний глава "Укрзализныци" Войцех Балчун заявлял о планах предприятия создать совместно с американскими компаниями Amsted Rail и The Greenbrier Companies лизинговую компанию, которая будет предоставлять вагоны украинским перевозчикам.
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