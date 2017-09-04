В Киеве установили первые криптоматы

В Киеве начали устанавливать терминалы для покупки криптовалюты.

Об этом сообщает KUNA Bitcoin Agency на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 4 сентября, началось открытое тестирование системы криптоматов в Украине. Частный предприниматель, купивший первые 6 терминалов для продажи биткоинов за наличные, уже разместил их в Киеве, еще 2 на следующей неделе появятся в Харькове", - говорится в сообщении.

Техническую часть обеспечивает криптовалютная биржа KUNA, покупка происходит по текущему курсу биткоина, используя API биржи.

По завершению тестирования все заинтересованные лица смогут приобрести криптоматы для установки. Уже получены заявки на более чем 150 крипто-терминалов по всей Украине.

Как сообщалось, стоимость биткоина впервые превысила 5000 долларов, установив новый исторический рекорд.

Напомним, 1 августа криптовалюта Bitcoin разделилась на две отдельные валюты - Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash - из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по программному обеспечению.

Как сообщалось, криптовалюта Bitcoin в настоящее время не имеет определенного правового статуса в Украине. По данным Национального банка Украины определение такого статуса осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулирования сделок с ним в мире.

Нацбанк Украины начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, для выработки общей позиции относительно правового статуса Bitcoin и его регулирования.

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Экономическая правда