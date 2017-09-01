Миссия МВФ приедет в Украину трижды - СМИ

В сентябре-октябре в Украину прибудет три миссии МВФ.

Об этом сообщает FinClub.

Речь идет о технических миссиях, которые будут изучать подготовку проекта госбюджета на 2018 год, пенсионной реформы и так далее.

Первая миссия начнется уже в понедельник 4 сентября, еще одна планировалась на 14 сентября. Эта миссия может начаться 12 сентября.

Несмотря на публичные заверения НБУ и Минфина о том, что Украина до конца года планирует получать транши МВФ, некоторые представители НБУ настроены не так оптимистично.

"У нас нет понимания, будет ли транш в этом году. При этом миссия будет, когда в НБУ нет нового председателя, и сейчас могут на время отстранить министра финансов", - говорит источник в НБУ.

Речь идет о том, что в сентябре парламент должен получить представление президента на увольнение главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая с 11 мая находится в отпуске, а также рассмотреть представление на назначение нового главы НБУ.

Вероятный кандидат - глава Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук.

"Отстранение" министра финансов может произойти в случае успешного расследования уголовного производства.

"Сейчас по Данилюку начнутся активные действия и на следующей неделе его могут отстранить на время следствия, чтобы убрать ведомство из-под удара [Юрия] Луценко", - сказал собеседник издания в Минфине.

Министр финансов Александр Данилюк 5 июля заявил, что ожидает осенью решения МВФ по предоставлению Украине очередного кредитного транша в рамках программы EFF.

По данным Фонда, ключевыми требованиями завершения четвертого пересмотра программы являются пенсионная реформа, приватизация и борьба с коррупцией.

Как сообщалось, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля 2017 года завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Национальный банк 5 апреля получил очередной транш МВФ в размере 1 млрд долл.

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Украина, скорее всего, получит следующий транш кредита от МВФ и связанное с ним финансирование внешних доноров во втором полугодии 2017 года при условии прогресса в проведении земельной и пенсионной реформ.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

3 августа Украина осуществила первую выплату по кредиту Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 450 миллионов долларов.

Напомним, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева рассказывала, что в 2017 году Украина должна выплатить около 2,6 млрд долларов по внешнему долгу.

По состоянию на июнь чистые валютные резервы НБУ составили 4,98 миллиарда долларов.

Как сообщалось, общий размер международных резервов НБУ в июле составил 18 миллиардов долларов.