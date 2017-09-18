МВФ напомнил о требованиях для выделения Украине очередного транша

Четвертый пересмотр программы в рамках механизма расширенного финансирования возможен только после выполнения властями Украины взятых на себя обязательств.

Об этом сообщил постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман, передает "Интерфакс-Украина".

"Четвертый пересмотр программы советом исполнительных директоров МВФ возможен после принятия мер, необходимых для завершения этого пересмотра. Он фокусируется на пенсионной реформе, на мерах, направленных на ускорение приватизации, а также на обеспечение конкретных результатов в антикоррупционной деятельности", - заявил Люнгман.

"Не менее важным является следование программе и соблюдение ранее достигнутых договоренностей относительно мер в фискальном и энергетическом секторах", – сказал представитель фонда.

Ранее первый замглавы МВФ Дэвид Липтон в интервью ЭП сообщил, что следующим шагом в борьбе с коррупцией в Украине является создание соответствующего суда.

"Борьба с коррупцией – дело нелегкое. Антикоррупционный суд в Украине – это шаг в верном направлении", – подчеркнул Липтон.

В свою очередь глава МВФ Кристин Лагард, выступая 18 сентября в Брукинском институте, отметила необходимость наделения следователей антикоррупционной прокуратуры более широкими полномочиями.

"Серия реформ, в том числе учреждение национального бюро по борьбе с коррупцией, являются лишь первым шагом. Следователи нуждаются в более широких полномочиях для преследования подозреваемых преступников, а прокуроры должны быть уполномочены предъявлять обвинения в антикоррупционном суде", – сказала Лагард.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.