OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чем все говорили сегодня?

О добыче газа. О Газпроме. О зарплатах. О газе. О бензине. Об энергокомпаниях.

О добыче газа. "Укрнафта" получила от Государственной службы геологии и недр 9 спецразрешений на пользование недрами, которые были продлены на 20 лет.

О Газпроме. Хозяйственный суд Киева подтвердил законность взыскания с "Газпрома" 79,8 млн гривен штрафа.

О зарплатах. Кабинет министров утвердил контракт с исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгением Кравцовым. За год Кравцов в "Укрзализныце" может заработать более 50 миллионов гривен.

О газе. "Нафтогаз" нашел первые доказательства воровства газа облгазами.

О бензине. Антимонопольный комитет подозревает нефтетрейдеров в согласованных действиях при повышении цен на бензины и дизтопливо в сентябре.

О энергокомпаниях. Объем денежных средств, которые лежали на счетах электроэнергетических компаний по состоянию на 1 января 2017 года составляет более 14 миллиардов гривен.

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