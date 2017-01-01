Конфлікт інтересів в діяльності депутатів — звичайна справа. В кожному з профільних комітетів вистачає народних обранців, які «служать» переважно своїм бізнес-імперіям.



Так, в Комітеті паливно-енергетичного комплексу Верховної Ради працюють 20 нардепів, більшість з яких поєднує депутатську діяльність з бізнесом. А 14 з них указали в своїх деклараціях юридичні особи, які в тому числі пов'язані з ПЕК.



В Україні уже ніхто не звертає увагу на такі дрібниці. Хто з нардепів-«енергетиків» порушує правила і чому їм це сходить з рук. Про це в дослідженні Громадського руху ЧЕСНО.

