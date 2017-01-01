Львівський мажоритарник Андрій Лопушанський, БПП, уперше став нардепом
у 2006 році від Блоку «Наша Україна». Він склав депутатські повноваження через рік — у червні 2007 року.
На момент обрання він був перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України». Був звільнений
з посади у «Нафтогаз України» за постановою Кабміну у червні 2014 року «у зв'язку з нез'явленням на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності».
Лопушанський з дружиною вказав у своїй декларації шість підприємств.
Одне, зокрема, є кіпрським офшором Zewana Investments Limited — воно було зареєстроване
у 2011 році.
ТОВ «Гербурт» (надання в оренду вантажних автомобілів) є правонаступником ДП
«Добромиль І К» ЗАТ «Українська промислова компанія «Добромиль», чия діяльність припинилася у 2005 році. Окрім, Лопушанського співвласником є Надія Денисенко, помічниця
нардепа у V скликанні.
Співвласником ТОВ «Роял Рісторанте Груп» (Трускавець), окрім дружини нардепа, є житель Львова Крістін Мауріціо, який є шеф-кухарем La Piazza
у Львові.
Енергетичне спрямування має ТОВ «Прикарпаття Інвест», яке основним КВЕДом є
«змішане сільське господарство». Але як показують тендери фірма працює з енергетикою. ТОВ «Прикарпаття Інвест
» виграла на тендерах 2,35 млн грн за теплопостачання.
ТОВ «Авітелтранс» за основними КВЕДами також займається змішаним сільгосподарством, по додатковим — виробництвом електроенергії тощо.
У біографії нардепа йдеться
, що у 2005 році він став засновником мережі готелів — ТОВ «Роял Хоспітеліті Груп» (Royal Hospitality Group
). Зараз фірма в стані припинення. Royal Hotels & SPA Resorts об'єднує мережу готелів у Україні — Трускавецьку, Києва, Буковалі і Криму.