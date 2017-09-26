МВФ и Минфин выступают за немедленное реформирование ГФС

Проект комплексной реформы Государственной фискальной службы обсудил министр финансов Александр Данилюк с представителем Международного валютного фонда Йостой Люнгманом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В Минфине отметили, что стороны признали положительным продвижением в налоговой сфере введение автоматического реестра возмещения налога на добавленную стоимость.

"Однако без изменения структуры работы фискальных органов дальнейшие шаги будут недостаточно эффективными", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Минфин и ГФС начали проект комплексного реформирования ГФС. Главная цель – уменьшить уровень коррупции и преобразовать ГФС в целевую сервисную службу.

В трехуровневой структуре проекта на первом уровне находится наблюдательный совет, в состав которого входят представители западных правительственных структур, международных организаций и фондов, а именно: Минфин США, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития, Минфин Канады, Минфин Германии, погранично-таможенная служба США, представители ЕС. Набсовет координирует проект.

На втором уровне – комитет управления, в который входят министр финансов с госсекретарем, глава ГФС с заместителем и менеджер проекта. Комитет должен определять приоритетные задачи, решать спорные вопросы.

На третьем уровне находится группа внедрения реформы в составе представителей Минфина, ГФС, МВФ, команды поддержки реформ при Минфине и ГФС, международные консультанты. Она должна работать над практическим внедрением изменений.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Государственная фискальная служба остается в подчинении Министерства финансов, но будет в корне реформирована и перестроена в интеллектуальный орган с серьезными полномочиями.

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Экономическая правда