Гривня на межбанке продолжает снижаться

26 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:05 установились на уровне 26,37-26,39 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,37-26,39 гривни;

Евро - 31,16-31,18 гривни;

Российский рубль - 0,4582-0,4589 гривни.

Напомним, 25 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,31-26,33 гривни за доллар.

Экономическая правда