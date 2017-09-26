Гривня на межбанке продолжает снижаться
Вторник, 26 сентября 2017, 11:14
26 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:05 установились на уровне 26,37-26,39 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,37-26,39 гривни;
Евро - 31,16-31,18 гривни;
Российский рубль - 0,4582-0,4589 гривни.
Напомним, 25 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,31-26,33 гривни за доллар.
Экономическая правда
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