Міжбанк закрився знеціненням гривні
Понеділок, 25 вересня 2017, 19:40
25 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,31-26,33 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,31-26,33 гривні;
Євро - 31,25-31,28 гривні;
Російський рубль - 0,458-0,4588 гривні.
Нагадаємо, 25 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,27-26,29 гривні за долар.
Економічна правда
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