Міжбанк закрився знеціненням гривні

Від стартапа до конкурента Apple: як Китай вирощує техногігантів Чому китайська продукція в Україні та світі користується високим попитом або як компанія Huawei лише за 6 років стала головним конкурентом Samsung і Apрle? Про це в репортажі ЕП з Шеньчженя.(Рос.)

Даруй МВФ, прощайте реформи? Міфи про євробонди на 3 мільярди Що означає розміщення Україною своїх європейських бондів? Добре це чи погано? У чому ризики? І головне - що робити далі? Відповіді тут.(Рос.)