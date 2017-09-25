Межбанк закрылся обесцениванием гривни

25 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,31-26,33 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,31-26,33 гривни;

Евро - 31,25-31,28 гривни;

Российский рубль - 0,458-0,4588 гривни.

Напомним, 25 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,27-26,29 гривни за доллар.

Экономическая правда