Межбанк закрылся обесцениванием гривни
Понедельник, 25 сентября 2017, 19:40
25 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,31-26,33 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,31-26,33 гривни;
Евро - 31,25-31,28 гривни;
Российский рубль - 0,458-0,4588 гривни.
Напомним, 25 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,27-26,29 гривни за доллар.
Экономическая правда
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