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Міжбанк відкрився послабленням гривні

Понеділок, 25 вересня 2017, 10:50

25 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,27-26,29 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,29-26,32 гривні;

Євро - 31,33-31,37 гривні;

Російський рубль - 0,4564-0,4576 гривні.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 25 вересня на 3 копійок та встановив його на рівні 26,26 гривні за долар.

Економічна правда

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