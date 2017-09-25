Міжбанк відкрився послабленням гривні
Понеділок, 25 вересня 2017, 10:50
25 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,27-26,29 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,29-26,32 гривні;
Євро - 31,33-31,37 гривні;
Російський рубль - 0,4564-0,4576 гривні.
Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 25 вересня на 3 копійок та встановив його на рівні 26,26 гривні за долар.
Економічна правда
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