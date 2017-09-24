Доходы сводного бюджета в 2018 году впервые превысят 1 триллион гривен

Согласно проекту государственного бюджета на 2018 год, доходы сводного бюджета в следующем году достигнут 1118,8 миллиарда гривен.

Об этом в своей статье для "Зеркала недели" пишет глава правления Института общественно-экономических исследований Анатолий Максюта.

"Доходы сводного бюджета (государственный + местные) увеличиваются против бюджета текущего года на 14,9%, или на 144,8 млрд грн. При этом, как отмечает само правительство, они впервые превысят 1 трлн грн (1118,8 млрд)", - говорится в статье.

Эксперт также указывает, что дефицит бюджета предусмотрен на уровне 77,9 млрд грн, что практически на уровне текущего года, а по отношению к ВВП составляет 2,4%.

"Особенно восхищаться триллионом не приходится, ведь в этой величине "сидят" девальвация и высокая инфляция последних лет, что раздувало номинальный ВВП, а соответственно, и бюджет, при реальном его падении вместе с остальными экономическими показателями страны", - констатирует автор.

Как сообщалось, Кабмин предлагает Раде принять госбюджет-2018 с доходами 877 миллиардов гривен и расходами 948,1 миллиарда гривен.