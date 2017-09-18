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Кабмин предлагает госбюджет-2018 с доходами 877 миллиарда гривен

Понедельник, 18 сентября 2017, 12:40

Кабмин предлагает Раде принять госбюджет-2018 с доходами 877 миллиардов гривен и расходами 948,1 миллиарда гривен.

Об этом говорится в проекте  Закона про Государственный бюджет Украины на 2018 год, опубликованом на сайте Рады.

"Расходы Государственного бюджета Украины в сумме 948,1 млрд гривен, в том числе расходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 878,4 млрд гривен и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 69,6 млрд гривен", - говорится в проекте закона.

Напомним, Правительство утвердило проект бюджета на 2018 год и отдал на рассмотрение в парламент.

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Кабмин бюджет
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