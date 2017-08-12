В НБУ назвали банки, которые сделали банковскую систему убыточной

За шесть месяцев 2017 года чистый убыток после налогообложения банковской системы составил 1,85 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По итогам первого квартала 2017 года прибыль составила 4,1 млрд гривен (с учетом корректирующих проводок по состоянию на 15 мая 2017 года).

"Главной причиной ухудшения финансового результата стал существенный рост во втором квартале 2017 года отчислений банками в резервы - до 12,5 млрд гривен. Подавляющую часть которых сформировали два банка - Приватбанк и Проминвестбанк", - говорится в сообщении.

Как отмечается, убытки Приватбанка и Проминвестбанка привели к отрицательному финансовому результату группы государственных банков и банков с иностранным капиталом соответственно.

Так, по итогам первого полугодия совокупный убыток госбанков составил почти 1,8 млрд гривен, банков с иностранным капиталом – 1,1 млрд гривен. Совокупная чистая прибыль банков с частным капиталом за отчетный период превысила 1 млрд гривен.

"Среди позитивных тенденций первого полугодия 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - рост чистого комиссионного дохода (на 34%) и чистого процентного дохода (на 3,5%)", - сообщает НБУ.

Из 90 платежеспособных по состоянию на 1 июля 2017 года банков 70 по итогам первого полугодия были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 8,22 млрд гривен, 20 банков - убыточными с совокупным чистым убытком в 10,07 млрд гривен.

Экономическая правда