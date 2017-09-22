НБУ снова снизил официальный курс гривни
Пятница, 22 сентября 2017, 20:44
Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 25 сентября на 3 копеек и установил его на уровне 26,26 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,41 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5551 гривни.
Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 22 сентября на 5 копеек и установил его на уровне 26,23 гривни за доллар.
Экономическая правда
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