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НБУ снова снизил официальный курс гривни

Пятница, 22 сентября 2017, 20:44

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 25 сентября на 3 копеек и установил его на уровне 26,26 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,41 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5551 гривни.

Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 22 сентября на 5 копеек и установил его на уровне 26,23 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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