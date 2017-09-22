Офіційний курс гривні продовжує знижуватися

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 22 вересня на 5 копійок та встановив його на рівні 26,23 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,23 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5062 гривні.

Нагадаємо, 21 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,22-26,25 гривні за долар.

Національний банк вийшов на аукціон з продажу валюти і продав банкам 27,1 млн доларів при загальному обсязі заявок 45,9 млн доларів за середньозваженим курсом 26,22 гривні за долар.

Економічна правда