Фонд госимущества отложил приватизацию ОПЗ на весну

Фонд государственного имущества рассчитывает провести приватизацию ПАО "Одесский припортовый завод" весной 2018 года.

Об этом заявил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров, передает пресс-служба фонда.

По словам чиновника, Фонд государственного имущества рассчитывает представить результаты оценки "Одесского припортового завода" в ноябре.

"Мы провели конкурс по отбору оценщиков, и они уже работают, чтобы в установленные сроки закончить оценку ОПЗ", – отметил Трубаров.

Глава ФГИ добавил, что задачей Фонда является провести прозрачную и эффективную приватизацию предприятия и ведутся все подготовительные работы, чтобы весной следующего года провести приватизацию ОПЗ.

Напомним, Фонд государственного имущества 23 августа объявил конкурс по отбору субъектов оценочной деятельности для определения стоимости государственного пакета акций ПАО "Одесский припортовый завод".

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Экономическая правда