"Нафтогаз” скорректировал сумму иска к РФ за активы в Крыму до 7 миллиардов долларов

Сумма иска Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" к России в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов составляет 7 млрд долларов.

Об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Сумма - более 5 млрд долларов. И это без процентов. С процентами на сегодняшний день сумма уже около 7 млрд долларов. Это консервативная оценка международных экспертов рыночной ценности утраченных активов. Сюда входят и производственные активы нашей дочерней компании "Черноморнефтегаз", и принадлежащий "Нафтогазу" газ в подземном хранилище в Крыму, и активы других дочерних компаний "Нафтогаза", - написал он.

Витренко отметил, что подача иска не свидетельствует о признании Крыма территорией России.

"Мы никоим образом не признаем, что Крым перестал быть частью государства Украины. Мы только констатируем факт, что в результате незаконной аннексии Крыма, его сейчас контролирует Российская Федерация", - добавил он.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" и 6 компаний, входящих в группу "Нафтогаза" - "Черноморнефтегаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргазвыдобування", "Укртранснефть" и "Газ Украины" - подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, иск о возмещении убытков, нанесенных незаконным захватом Россией активов группы в Крыму.

Вынесение трибуналом решения по делу запланировано до конца 2018 года.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и ее шесть дочерних компаний инициировали упомянутое арбитражное производство 17 октября 2016 года.

В феврале 2016 года "Нафтогаз Украины" инициировал переговорный процесс относительно утраты своих активов в Крыму, направив РФ уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между странами.

В апреле прошлого года глава Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что компания подала иск против России в международный арбитраж о возмещении ущерба за утрату своих активов в Крыму. Тогда стоимость активов компания оценивала не менее чем в 3 млрд долларов.

Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе Нафтогаз привлек международную юридическую компанию Covington&Burling LLP. Она имеет положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний, отметили в Нафтогазе.

В частности, компания представляла интересы инвесторов нефтяной компании ЮКОС в споре против РФ и добилась решения суда о возмещении 60 млрд долларов.

Нафтогаз в 2015 году оценивал свои крымские активы - 15 месторождений нефти и газа, три перспективные площади залежей нефти и газа, Глебовское подземное газохранилище, магистральные газопроводы, 43 газораспределительные станции - в 590 млн долларов.

Примерно в такую же сумму компания оценивала упущенную выгоду из-за потери около 2 млрд кубометров годовой добычи газа в Крыму.

Кроме того, Нафтогаз требует вернуть две морские буровые установки, на которые он в 2011 году выдал Черноморнефтегазу кредит в размере 800 млн долларов, а также хранившийся в Глебовском ПХГ газ.

Из-за оккупации Крыма Россией украинские компании уже подали семь исков по защите инвестиций против РФ. Свои иски подали Укрнафта, Ощадбанк, Игорь Коломойский и Аэропорт Бельбек, Приватбанк, Лугзор, компания Стабил, Эверест.

Экономическая правда