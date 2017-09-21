МВФ видит в Украине "аппетит к реформам"

В Международном валютном фонде считают, что Украина способна проводить необходимые реформы, которые бы стимулировали экономический рост.

Об этом в ходе Украинского финансового форума в Одессе сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает "Укринформ".

"Что меня поражает с того момента как я приехал в Украину, так это то, сколько было достигнуто на протяжении прошлых 3 лет. В историческом контексте - это очень много", - заявил он.

"Могу сказать, что мы видим, так сказать, "аппетит" к реформам. Последние 3 года доказали, что реформы являются возможными, и Украина сейчас не находится в режиме кризисного менеджмента, экономика возрождается", - сказал Люнгман.

Ранее в МВФ напомнили о требованиях для выделения Украине очередного транша.

К ним относятся пенсионная реформа, меры, направленные на ускорение приватизации, а также конкретные результаты в антикоррупционной деятельности.

Не менее важным, по мнению МВФ, является следование программе и соблюдение ранее достигнутых договоренностей о мерах в фискальном и энергетическом секторах.