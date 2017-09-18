МВФ нагадав про вимоги для виділення Україні чергового траншу

Четвертий перегляд програми в рамках механізму розширеного фінансування можливий тільки після виконання владою України взятих на себе зобов'язань.

Про це повідомив постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман, передає "Інтерфакс-Україна".

"Четвертий перегляд програми радою виконавчих директорів МВФ можливий після вжиття заходів, необхідних для завершення цього перегляду. Він фокусується на пенсійній реформі, на заходах, спрямованих на прискорення приватизації, а також на забезпечення конкретних результатів в антикорупційній діяльності", - заявив Люнгман.

"Не менш важливим є слідування програмі і дотримання раніше досягнутих домовленостей щодо заходів у фіскальному та енергетичному секторах", - сказав представник фонду.

Раніше перший заступник голови МВФ Девід Ліптон в інтерв’ю ЕП повідомив, що наступним кроком в боротьбі з корупцією в Україні є створення відповідного суду.

"Боротьба з корупцією - справа нелегка. Антикорупційний суд в Україні - це крок у правильному напрямку", - підкреслив Ліптон.

У свою чергу глава МВФ Крістін Лагард, виступаючи 18 вересня в Брукінському інституті, наголосила на необхідності наділення слідчих антикорупційної прокуратури більш широкими повноваженнями.

"Серія реформ, в тому числі запровадження національного бюро по боротьбі з корупцією, є лише першим кроком. Слідчі потребують більш широких повноважень для переслідування підозрюваних злочинців, а прокурори повинні бути уповноважені пред'являти звинувачення в антикорупційному суді", - сказала Лагард.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.