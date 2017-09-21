Отчитываться за работу Балчуна в УЗ будет нынешний глава

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта поддержал проект постановления об отчете бывшего главы правления ПАО "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна.

Об этом сообщил глава комитета, народный депутат от БПП Ярослав Дубневич на своей странице в Facebook.

"Комитет согласился с инициативой все-таки заслушать на пленарном заседании Верховной Рады отчет председателя правления УЗ, но отчитываться будет не Балчун, а и.о. главы правления Евгений Кравцов. Перед этим комитет заслушает соответствующий отчет на своем заседании", - сообщил Дубневич.

Также он отметил, что Кравцову пришлось отвечать и на несколько других вопросов от членов комитета.

В частности, о ситуации с оборотом вагонов, о перспективах повышения тарифов на перевозки и расходах полученных средств.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что бывший глава "Укрзализныци" Войцех Балчун сбежал из Украины.

Как сообщалось, 9 августа правительство выбрало вместо Балчуна, который подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

Подробнее о достижениях и провалах Балчуна в "Укрзализныце" читайте в статье на ЭП.

Экономическая правда