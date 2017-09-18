Балчун сбежал из Украины – Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что бывший глава "Укрзализныци" Войцех Балчун сбежал из Украины.

Об этом он заявил в интервью Liga.net.

"Будет ли отчет Балчуна о результатах работы? Вероятность при этом правительстве нулевая. Реально он сбежал из страны", - сказал Омелян.

По словам Омеляна, Балчун на посту главы "Укрзализныци" не проводил реформы, а "пошел договариваться".

"Вместо того чтобы делать реформу, профессионально работать и никого не слушать, он с самого начала пошел договариваться. Его ловили то в одной партии, то в другой, то у одного политического босса, то у другого. Это неправильный подход", - заявил Омелян.

"Пример Укрпочты. Назначен Смелянский (глава компании Игорь Смелянский - ред). Мы встречаемся раз в неделю, он меня информирует о том, что они сделали и что планируют. Все. Я не вмешиваюсь", - сказал министр.

"Балчун же, помимо того что не имел стержня, чтобы четко и прямо идти вперед, понабирал непонятных людей от разных советчиков. В итоге эти люди были сконцентрированы не на развитии компании, а на ее ограблении. Имеем результат: аресты, доказанные факты в рамках уголовных расследований о воровстве в УЗ", - сказал Омелян.

Напомним, 13 сентября сотрудники СБУ задержали во время получения взятки первого заместителя начальника департамента аудита и контроля "Укразализныци" Джакели Вахтанга.

Как известно, поляк Джакели Вахтанг был назначен первым заместителем начальника Департамента аудита и контроля "Укрзализныци" в мае.

Как сообщалось, 9 августа правительство выбрало вместо Балчуна, который подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

Подробнее о достижениях и провалах Балчуна в "Укрзализныце" читайте в статье на ЭП.