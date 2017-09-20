Житомирская ОГА выделила компании Фирташа 83 га земли для добычи сырья

Житомирская облгосадминистрация согласовала предоставление в аренду ООО "Валки-Ильменит" 82,5 гектар земли под добычу ильменита, необходимого ПАО "Крымский титан" для изготовления титана.

Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на распоряжение председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича.

Речь идет о 82,5 га земли на территории Лисивщинского сельского совета Коростенского района Житомирской области.

Согласно приложению к распоряжению председателя Житомирской ОГА, "Валки-ильменит" получит участок на срок действия действующей нормативно-денежной оценки земли. Предусмотрен размер арендной платы – 9% нормативно-денежной оценки.

Как сообщалось, в июне этого года во время совещания в прокуратуре Житомирской области генпрокурор Юрий Луценко обвинил прокурора Житомирской Любомира Вийтовича в сотрудничестве с Дмитрием Фирташем из-за работы предприятия "Валки-Ильменит".

Луценко тогда сообщал, что Прокуратура АРК пресекла работу "Валки-ильменит" в Житомирской области без специального разрешения на недропользование.

Как отмечают "Наші гроші", из судебного реестра известно, что накануне совещания Луценко, 20 июня, прокуратура АРК получила разрешение на внеплановую проверку "Валки-Ильменит" по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере охраны труда.

Как сообщалось, "Крымский титан", который после аннексии Россией Крыма, был передан в аренду московской компании ООО "Титановые инвестиции", основателем которой является кипрская компания "Летан Инвестментс лимитед" и гражданин России Александр Емелин - давний знакомый Фирташа.

На эту же фирму зарегистрирована австрийская компания Group DF International. Таким образом, де-факто завод оставался собственностью украинского олигарха.

Недавно лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что сырье и электроэнергия на завод Фирташа до сих пор поступает с материковой Украины. По его словам, этим вопросом занимается СНБО.

Напомним, 18 октября президент Петр Порошенко подписал указ, которым продлил санкции в отношении России и российских компаний. Среди них оказалась и компания "Титановые инвестиции".

ООО "Титановые инвестиции" фактически является подразделением "Крымского Титана" в России. Сам "Крымский Титан" перерегистрировался в Киеве и был переименован в "Юкрейнинан Кемикал Продактс".

Скорее всего, санкции были введены из-за регулярных поставок ООО "Титановые инвестиции" украинского сырья (ильменита) в адрес крымских активов Фирташа.

Напомним, Фирташу в Украине принадлежит "Валки-Ильменит". Эта компания продает ильменит для компании "Титановые инвестиции", которая в свою очередь завозит его в Крым, в частности через порт Кавказ.