СБУ разоблачила интернет-провайдеров на маршрутизации трафика в ОРДЛО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили ряд телекоммуникационных провайдеров на незаконной маршрутизации интернет-трафика в так называемые "ДНР/ЛНР", временно аннексированный Крым и непризнанное Приднестровье.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, "что руководители и менеджмент провайдеров, осознавая общественную опасность и откровенный антигосударственный характер своих действий, обеспечивали транзит трафика, в частности на неподконтрольные Украине территории Донбасса".

"Учитывая тот факт, что российские спецслужбы активно используют Интернет для проведения специальных информационных операций против нашего государства, в том числе с использованием своих "марионеток" в ОРДЛО, такие действия должностных лиц украинских компаний наносят большой вред национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

"Сотрудники СБ задокументировали противоправную деятельность национальных провайдеров, которые осуществляли маршрутизацию интернет-трафика на неподконтрольные Украине территории, чем фактически обслуживали антиукраинские информационные операции российских спецслужб и контролируемых ими террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", - сообщает пресс-служба.

Как отмечается, технологически транзит трафика происходил через подключение каналов связи с РФ к сетям отечественных телекоммуникационных узлов с последующим направлением его донецкому провайдеру, который обслуживал откровенно антиукраинские информационные веб-ресурсы - "Главы" и "Советы министров" псевдообразований "ДНР/ЛНР".

"Во время проведения санкционированных обысков в помещениях провайдеров в Киеве и области, Днепре, Одессе и Харькове правоохранители изъяли конечное компьютерное оборудование и документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности", - заявили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ст. 111 и ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ провели обыски в офисе магистрального телеком-оператора "Евротранстелеком".

Экономическая правда