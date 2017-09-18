Обновление программы "CCleaner” заражено вирусом - киберполиция

Стало известно о заражении одного из обновлений популярной программы "CCleaner", созданной для помощи пользователям при осуществлении планового технического обслуживания своих систем.

Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции.

"Киберполиция принимает меры для недопущения инфицирования вирусом компьютеров украинских пользователей. Версия программы "CCleaner" с вредной загрузкой (5.33), была выпущена в период с 15 августа по 12 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

"Эта версия подписана, используя действительный цифровой сертификат, который был выпущен компанией-разработчиком "Symantec Piriform Ltd". Поэтому пользователи при загрузке обновлений были уверены в надежности источника", - добавили в киберполиции.

"Пока нет окончательной информации относительно того, атаковали ли злоумышленники компанию разработчика снаружи, или же среди них был инсайдер. Также, стоит отметить, что обнаружение этой угрозы антивирусными продуктами остается очень низким", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Украину указанная атака миновала. В то же время, зафиксировано около сотни IP-адресов, которые осуществляют подключение к серверу злоумышленников.

"Для недопущения распространения вируса и устранения всех технических проблем, киберполиция в частном порядке направит Интернет-провайдерам официальные письма с указанием IP-адресов инфицированных компьютеров для того, чтобы пользователи могли самостоятельно удалить вредоносное программное обеспечение со своего персонального компьютера", - рассказали правоохранители.

Сейчас специалисты по киберполиции временно не рекомендуют использовать программное обеспечение "CCleaner" украинским пользователям, а советуют искать аналогичные продукты. Кроме того, специалисты советуют убедиться, что установленное на компьютерных системах антивирусное программное обеспечение функционирует должным образом и использует актуальные базы вирусных сигнатур.

Как известно, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус шифровал файлы на зараженном компьютере и выводил на экране сообщение с требованием перевести на указанный кошелек сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.

Напомним, более 40 компаний заплатили вирусу, но так и не получили ключ для дешифровки файлов.

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Экономическая правда